Теоретично "сороки" можуть витратити 600 млн фунтів на трансфери і вписатися у фінансовий фейр-плей, повідомляє Swiss Ramble.

Форвард Ньюкасла забив бісіклетою в АПЛ: розкішне відео

Вболівальникам Ньюкасла слід подякувати ненависному Майку Ешлі. Колишній власник клубу практично не витрачав гроші упродовж останніх сезонів, створивши запас для дотримання фінансового фейр плей. Більше того, за попередні 3 роки Ньюкасл мав чистий прибуток у розмірі 38 млн фунтів, що є величезною рідкістю в нинішніх реаліях АПЛ.

Нагадаємо, нещодавно аравійські шейхи звільнили Стіва Брюса з посади головного тренера. Новий керманич Грем Джонс стартував з нічиєї проти Крістал Пелас (1:1), але це не допомогло покинути зону вильоту.

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