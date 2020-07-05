Ярмоленко не зміг знову стати героєм Вест Хема – відеоогляд матчу проти Ньюкасла – 2:2

Ньюкасл зіграв унічию з Вест Хемом Ярмоленка в рамках 33-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Ньюкасл – Вест Хем на Футбол 24.

Андрій Ярмоленко після феєричної появи у матчі проти Челсі знову опинився в запасі Вест Хема. Девід Мойєс випустив українця на 75-й хвилині, але цього разу він не зміг вплинути на підсумковий результат – 2:2.

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Після цієї нічиєї Вест Хем набрав 31 очко та продовжує боротьбу за виживання, посідаючи 16 місце в турнірній таблиці АПЛ. У Ньюкасла 43 пункти і 12 позиція.