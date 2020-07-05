toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ ВІЛЬЯРЕАЛ - БАРСЕЛОНА АТЛЕТІК - РЕАЛ МАДРИД

Ярмоленко не зміг знову стати героєм Вест Хема – відеоогляд матчу проти Ньюкасла – 2:2

18:47 - Читать на русском
Ярмоленко не зміг знову стати героєм Вест Хема – відеоогляд матчу проти Ньюкасла – 2:2
Ньюкасл – Вест Хем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ньюкасл зіграв унічию з Вест Хемом Ярмоленка в рамках 33-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Ньюкасл – Вест Хем на Футбол 24.

17’ Мігель Альмірон
67’ Джонджо Шелві
 
Майкл Антоніо 4’
Томаш Соучек 66’
4’ Майкл Антоніо
17’ Мігель Альмірон
66’ Томаш Соучек
67’ Джонджо Шелві

Андрій Ярмоленко після феєричної появи у матчі проти Челсі знову опинився в запасі Вест Хема. Девід Мойєс випустив українця на 75-й хвилині, але цього разу він не зміг вплинути на підсумковий результат – 2:2.

Ярмоленко не допоміг Вест Хему обіграти Ньюкасл – Дубравка рятував "сорок" після вдалих дій українця

Після цієї нічиєї Вест Хем набрав 31 очко та продовжує боротьбу за виживання, посідаючи 16 місце в турнірній таблиці АПЛ. У Ньюкасла 43 пункти і 12 позиція.

blog_ava
Лунін парирував пенальті та здивував ще одним компонентом гри, але не врятував Ов'єдо від поразки лідеру Сегунди
00:43
12713
Теги
Англія Відеоновини Ньюкасл Ньюкасл Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Ньюкасл - Вест Хем
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
32
хв
Наполі
22:45
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук