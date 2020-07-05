Ярмоленко не смог снова стать героем Вест Хэма – видеообзор матча против Ньюкасла – 2:2

Ньюкасл сыграл вничью с Вест Хэмом Ярмоленко в рамках 33-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча Ньюкасл – Вест Хэм на Футбол 24.

Андрей Ярмоленко после феерического появления в матче против Челси снова оказался в запасе Вест Хэма. Дэвид Мойес выпустил украинца на 75-й минуте, но на этот раз он не смог повлиять на итоговый результат – 2:2.

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После этой ничьей Вест Хэм набрал 31 очко и продолжает борьбу за выживание, занимая 16 место в турнирной таблице АПЛ. У Ньюкасла 43 пункта и 12 позиция.