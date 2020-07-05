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Ярмоленко не смог снова стать героем Вест Хэма – видеообзор матча против Ньюкасла – 2:2

5 июля 18:47 - Читати українською
Ярмоленко не смог снова стать героем Вест Хэма – видеообзор матча против Ньюкасла – 2:2
Ньюкасл – Вест Хэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Ньюкасл сыграл вничью с Вест Хэмом Ярмоленко в рамках 33-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча Ньюкасл – Вест Хэм на Футбол 24.

17’ Мигель Альмирон
67’ Джонджо Шелви
 
Майкл Антонио 4’
Томаш Соучек 66’
4’ Майкл Антонио
17’ Мигель Альмирон
66’ Томаш Соучек
67’ Джонджо Шелви

Андрей Ярмоленко после феерического появления в матче против Челси снова оказался в запасе Вест Хэма. Дэвид Мойес выпустил украинца на 75-й минуте, но на этот раз он не смог повлиять на итоговый результат – 2:2.

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После этой ничьей Вест Хэм набрал 31 очко и продолжает борьбу за выживание, занимая 16 место в турнирной таблице АПЛ. У Ньюкасла 43 пункта и 12 позиция.

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Англия Видеоновости Ньюкасл Ньюкасл Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Ньюкасл - Вест Хэм
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