Англія, АПЛ, 14-й тур

Ньюкасл – Норвіч – 1:1

Голи: Вілсон, 61 (пен.) – Пуккі, 79

Вилучення: Кларк, 10 (Ньюкасл, червона картка)

Лідс – Крістал Пелас – 1:0

Гол: Рафінья, 93 (пен.)

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У першому матчі дня зійшлись відверті аутсайдери АПЛ – Ньюкасл і Норвіч. "Сороки" сподівались здобути першу перемогу в сезоні і суперник для цього був більш ніж підходящий. Зрештою, обидва свіжоспечені наставники пашіли бажанням довести свою профпридатність. Першого небезпечного удару завдали господарі на п'ятій хвилині – Шелві потужно вистрілив над поперечиною. Згодом Ньюкасл несподівано опинився у меншості: Кларк прогавив спурт Пуккі і змушений був збивати фіна. Арбітр трактував це порушення як фол останньої надії і запалив перед захисником червоне світло. Постріл зі штрафного від Гібсона не без проблем нейтралізував Дубравка.

Попри вилучення "сороки" не відсиджувались в обороні, а продовжили створювати небезпеку біля воріт суперника. Непоганий шанс мав Жоелінтон, але зависоко. Норвіч огризнувся прострілом – Сарджент банально не влучив по м'ячу у порожні ворота. Вілсону удар також не влався – ціль була значно нижче польоту м'яча. Загалом Ньюкаслу вдалось якісно перебудуватись і він зовсім не виглядав знекровленим. На останній хвилині першого тайму Цоліс цілив у кут воріт – Дубравка у стрибку забрав.

По перерві Жоелінтон впав у штрафному суперника і вимагав пенальті – VAR претензії бразильця не задовольнив. Згодом "сороки" подавали кутовий і м'яч влучив у руку Гілмору. Арбітр вказав на ще один кутовий, але під тиском гравців Ньюкасла скористався відеодопомогою і своє рішення змінив. М'яч після удару Вілсона з пенальті Крул зачепив, але сфера все одно влетіла у сітку.

В середині другого тайму шанс подвоїти втратив Хейден. Вілсон видряпав м'яч у захисника на лінії воріт і прострілив у воротарський. Айзек у боротьбі з оборонцем вже у падінні у підкаті зумів пробити у дальній кут – м'яч ледь не влетів у сітку. Одна з небагатьох атак "канарок" завершилась голом. Перший удар здалеку Дубравка у падінні відбив, але сферу підхопив Яннуліс і відкинув на Пуккі. Фін з розвороту потужно замкнув у дев'ятку – 1:1. Вже у доданий час Леє-Мелю вийшов сам на сам з голкіпером і з гострого кута пробив вище воріт, втративши фантастичний шанс вирвати перемогу у Ньюкасла. Був момент і у Руппа, але його потужний постріл відбив Дубравка.

Лідс у матчі з Крістал Пелас з перших хвилин кинувся на ворота суперника, однак перший плюс-мінус небезпечний момент виник лише на 15-й хвилині. Форшоу завдав потужного удару з межі штрафного майданчика – м'яч пролетів повз ворота. Шлупп огризнувся пострілом у напрямку лівої стійки. Загалом перша сорокап’ятихвилинка пройшла без ударів у площину воріт.

По перерві господарі притисли суперника до своїх воріт, однак до реальних небезпечних ударів справа фактично не доходила. Можна згадати хіба що постріл Родріго Морено, який вийшов на заміну – з меж штрафного він спрямував сферу впритул з каркасом. В середині другого тайму Бентеке ледь не вивів "орлів" вперед: він головою замикав навіс від Заха на дальню стійку і дивом не влучив у ворота. Згодом Крістіан відгукнувся на навіс з правого флангу і виставивши ногу, переправив м'яч у ворота – Мельє у падінні накрив собою сферу.

Вже у доданий час Геї зачепив м'яч рукою у власному штрафному і гравці Лідса кинулись вимагати пенальті. Арбітр побіг дивитись VAR і призначив одинадцятиметровий, який чітко реалізував Рафінья. Перемога принесла Лідсу 15 очок і підняла на п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці, Крістал Пелас з 16-ма балами залишився дванадцятим.

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