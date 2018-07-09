Ньюкасл представил неожиданный комплект выездной формы на новый сезон

Английский Ньюкасл продемонстрировал новый комплект выездной формы, в котором "сороки" будут играть с началом сезона 2018/19.

Экипировка от Puma выполнена в синих и бордовых тонах, шорты будут белыми, а клубная эмблема и надпись с названием титульного спонсора – золотыми. Фотографии новой формы Ньюкасла появились на официальном сайте "сорок".

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Вдохновением для такого игрового комплекта для производителя стала резервная форма Ньюкасла середины 90-х, когда клуб из английского Севера под руководством Кевина Кигана боролся за чемпионство с Манчестер Юнайтед.

Отметим, что в стартовом туре нового сезона в АПЛ Ньюкасл на Сент-Джеймс Парк померяется силами с Тоттенхэмом. Матч пройдет 11 августа.