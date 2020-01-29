Ньюкасл може бути проданий росіянам

Тема продажу Ньюкасла вже триває два роки, але зараз в ній може трапитись неочікуваний поворот.

Одразу два російські консорціуми, імена яких поки не розголошуються, зацікавлені у придбанні Ньюкасла, повідомляє BBC.

Ньюкасл може отримати грошовитого власника

Несподівані претенденти на легендарний клуб АПЛ готові заплатити чинному президенту "сорок" Майку Ешлі близько 400 млн євро, які він вимагає.

За чутками, у придбанні Ньюкасла також зацікавлений Суверенний фонд Саудівської Аравії.

Після 24-х турів АПЛ Ньюкасл перебуває на 14-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 30 очок.

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