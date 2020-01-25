toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ЛЕХ ВАЛЕНСІЯ - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МИКОЛА МАТВІЄНКО

Ньюкасл може отримати грошовитого власника

18:22 157 Читать на русском
Ньюкасл може отримати грошовитого власника
Фани Ньюкасла вивісили банер на підтримку Аманди Стейвлі / Фото NUFC Blog

Чинний президент Ньюкасла Майк Ешлі ризикує отримати пропозицію, від якої неможливо буде відмовитись.

Суверенний фонд Саудівської Аравії веде перемовини з керівництвом Ньюкасла щодо можливості придбання команди, повідомляє Sky Sports.

Ньюкасл у доданий час дублем врятував нічию проти Евертона, Астон Вілла вирвала перемогу в Уотфорда

Також до діалогу на боці аравійців долучилась британська бізнесвумен Аманда Стейвлі, яка кілька років тому вже намагалась придбати "сорок", але отримала відмову від президента клубу Майка Ешлі.

Сам Ешлі хоче отримати за свій клуб близько 400 млн євро. Варто відзначити, що фанати також вимагають зміни керівництва клубу, адже за нинішнього президента Ньюкасл вже двічі вилітав в Чемпіоншип.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
Золоті 80-ті: Динамо завдає подвійного удару, Лобановський із найкращим голкіпером світу і ще 28 фото "старої школи"
13:00
5022
Теги
Англія Ньюкасл Ньюкасл Майк Ешлі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
56
хв
Баварія
19:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук