Ньюкасл може отримати грошовитого власника

Чинний президент Ньюкасла Майк Ешлі ризикує отримати пропозицію, від якої неможливо буде відмовитись.

Суверенний фонд Саудівської Аравії веде перемовини з керівництвом Ньюкасла щодо можливості придбання команди, повідомляє Sky Sports.

Ньюкасл у доданий час дублем врятував нічию проти Евертона, Астон Вілла вирвала перемогу в Уотфорда

Також до діалогу на боці аравійців долучилась британська бізнесвумен Аманда Стейвлі, яка кілька років тому вже намагалась придбати "сорок", але отримала відмову від президента клубу Майка Ешлі.

Сам Ешлі хоче отримати за свій клуб близько 400 млн євро. Варто відзначити, що фанати також вимагають зміни керівництва клубу, адже за нинішнього президента Ньюкасл вже двічі вилітав в Чемпіоншип.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?