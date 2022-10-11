"Сороки" продовжують вибудовувати свій проект та вже мають два зіркових варіанти для його підсилення.

Ньюкасл готує пропозиції щодо трансферів Джеймса Меддісона з Лестера та Мусси Діабі з Байєра, повідомляє inews.

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"Сороки" можуть оформити переходи вже цієї зими, а головним аргументом є сумні результати нинішніх клубів обох гравців. Так, Лестер наразі дев'ятнадцятий в АПЛ, а Байєр має 2 очки відриву від зони вильоту. Англійця Transfermarkt оцінює в 50 млн євро, тоді як француза – у 60 млн.

Зазначимо, що Джеймс Меддісон у 8 матчах АПЛ відзначився 5 голами та 2 асистами, а Діабі має в активі гол та 3 асисти в 9 поєдинках.

Тоттенхем переміг Брайтон і піднявся в топ-4, Ман Сіті розгромив Саутгемптон, Лестер не зміг покинути зону вильоту