Ньюкасл намерен подписать двух звезд из АПЛ и Бундеслиги – их клубы провалили старт сезона
"Сороки" продолжают выстраивать свой проект и имеют два звездных варианта для его усиления.
Ньюкасл готовит предложения по трансферам Джеймса Мэддисона из Лестера и Муссы Диаби из Байера, сообщает inews.
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"Сороки" могут оформить переходы уже этой зимой, а главным аргументом являются печальные результаты нынешних клубов обоих игроков. Так, Лестер сейчас девятнадцатый в АПЛ, а Байер имеет 2 очка отрыва от зоны вылета. Англичанина Transfermarkt оценивает в 50 млн евро, тогда как француза – в 60 млн евро.
Отметим, что Джеймс Мэддисон в 8 матчах АПЛ отличился 5 голами и 2 ассистами, а Мусса Диаби имеет в активе гол и 3 ассиста в 9 поединках.
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