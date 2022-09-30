Ньюкасл оголосив про трансфер 18-річного форварда з Австралії
11:08 - Читать на русском
Форвард Гаранг Куоль офіційно став гравцем Ньюкасла.
"Сороки" на своєму офіційному сайті повідомили про перехід австралійця Гаранга Куоля.
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Клуб не розголошує суму трансферу та тривалість контракту. Відомо, що Куоль приєднається до Ньюкасла вже в січні 2023 року.
Гаранг виступав за австралійський Сентрал Кост Марінерс (за який гратиме до січня). У поточному сезоні Куоль зіграв у 10 матчах, в яких відзначився 4 голами та 1 асистом.
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