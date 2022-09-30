"Сороки" на своєму офіційному сайті повідомили про перехід австралійця Гаранга Куоля.

Евертон може отримати нових власників – клуб Миколенка оцінили у величезну суму

Клуб не розголошує суму трансферу та тривалість контракту. Відомо, що Куоль приєднається до Ньюкасла вже в січні 2023 року.

Гаранг виступав за австралійський Сентрал Кост Марінерс (за який гратиме до січня). У поточному сезоні Куоль зіграв у 10 матчах, в яких відзначився 4 голами та 1 асистом.

"Мудрик створений для АПЛ", але Реал може перехопити гравця збірної України – рідкісний ажіотаж і курйозний конфуз