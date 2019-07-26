Ньюкасл і Астон Вілла позмагаються за форварда Ліверпуля

Нападник Ліверпуля Гаррі Вілсон користується попитом серед клубів АПЛ.

Гаррі Вілсон потрапив на радари одразу двох клубів АПЛ – Ньюкасла і Астон Вілли, повідомляє Express.

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22-річний форвард провів минулий сезон у Чемпіоншипі, захищаючи кольори Дербі Каунті на правах оренди. Повноцінний контракт Гаррі належить Ліверпулю.

В минулому сезоні другого дивізіону Англії Вілсон провів 43 матчі, в яких відзначився 16-ма голами та трьома асистами. Дербі Каунті посів 6-ту сходинку турнірної таблиці, але не зміг пробитись в АПЛ.

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