Ньюкасл і Астон Вілла позмагаються за форварда Ліверпуля

Іспанія — 26 лип 1742
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Бейл покине Реал та узгодив контракт з китайським клубом, – Marca
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Зідан налаштований відпустити 7 гравців Реала задля трансферу Погба – Лунін потрапив під гарячу руку французаІспанія — 26 лип 2705
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Україна ризикує втратити одну команду в Лізі чемпіонів – сезон 2019/20 як момент істиниЛіга чемпіонів — 26 лип 9186
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Динамо – Шахтар: польський канал викликав істерику тамтешніх фанатів через новину про показ Суперкубка УкраїниУкраїна — 26 лип 9875
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Реал знайшов для Луніна ще два варіанти продовження кар'єри, – ЗМІІспанія — 26 лип 4861