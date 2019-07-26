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Ньюкасл и Астон Вилла поборются за форварда Ливерпуля

22:50 23 Читати українською
Ньюкасл и Астон Вилла поборются за форварда Ливерпуля
Гарри Уилсон / Фото ФК Ливерпуль

Нападающий Ливерпуля Гарри Уилсон пользуется спросом среди клубов АПЛ.

Гарри Уилсон попал на радары сразу двух клубов АПЛ – Ньюкасла и Астон Виллы, сообщает Express.

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22-летний форвард провел прошлый сезон в Чемпионшипе защищая цвета Дерби Каунти на правах аренды. Полноценный контракт Гарри принадлежит Ливерпулю.

В прошлом сезоне второго дивизиона Англии Уилсон провел 43 матча, в которых отметился 16-ю голами и тремя ассистами. Дерби Каунти занял 6-ю строчку турнирной таблицы, но не смог пробиться в АПЛ.

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