toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Ньюкасл хоче орендувати півзахисника Бенфіки Самаріса

06:00 12 Читать на русском
Ньюкасл хоче орендувати півзахисника Бенфіки Самаріса
Андреас Самаріс / ФК Бенфіка

Англійський Ньюкасл розпочав перемовини з лісабонською Бенфікою щодо переходу хавбека Андреаса Самаріса.

"Сороки" хочуть взяти в оренду досвідченого грека, повідомляє Sky Sports.

Манчестер Сіті сенсаційно програв Ньюкаслу – Ліверпуль отримав шанс піти у відрив

За інформацією видання, керманич Ньюкасла Рафа Бенітес раніше вже цікавився Самарісом, але оформити трансфер не вдалося. Тепер же він може бути покликаний, щоб вирішити проблеми клубу в центрі поля.

Крім того, "сороки" шукають лівого оборонця після того, як зірвався трансфер Джордана Лукаку. Бельгієць провалив медогляд минулої п'ятниці. Йому на заміну Ньюкасл хоче орендувати Антоніо Барреку з Монако.

У сезоні 2018/19 Андреас Самаріс провів лише 6 матчів у всіх турнірах. Натомість в активі Барреки 9 матчів у всіх турнірах.

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Монако Монако Антоніо Баррека Антоніо Баррека Андреас Самаріс Андреас Самаріс Ньюкасл Ньюкасл Бенфіка Бенфіка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
2
хв
Фіорентина
19:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук