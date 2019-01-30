Ньюкасл хоче орендувати півзахисника Бенфіки Самаріса

Англійський Ньюкасл розпочав перемовини з лісабонською Бенфікою щодо переходу хавбека Андреаса Самаріса.

"Сороки" хочуть взяти в оренду досвідченого грека, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, керманич Ньюкасла Рафа Бенітес раніше вже цікавився Самарісом, але оформити трансфер не вдалося. Тепер же він може бути покликаний, щоб вирішити проблеми клубу в центрі поля.

Крім того, "сороки" шукають лівого оборонця після того, як зірвався трансфер Джордана Лукаку. Бельгієць провалив медогляд минулої п'ятниці. Йому на заміну Ньюкасл хоче орендувати Антоніо Барреку з Монако.

У сезоні 2018/19 Андреас Самаріс провів лише 6 матчів у всіх турнірах. Натомість в активі Барреки 9 матчів у всіх турнірах.