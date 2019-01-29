Манчестер Сіті сенсаційно програв Ньюкаслу – Ліверпуль отримав шанс піти у відрив

Ньюкасл несподівано переграв Манчестер Сіті у домашньому матчі 24-го туру АПЛ. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Англія, АПЛ, 24-й тур

Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:1

Голи: Рондон, 66, Рітчі, 80 (пенальті) – Агуеро, 1

Довго чекати забитого м'яча в цьому поєдинку не довелося. Уже в першій атаці Сіті Давід Сілва випередив Дубравку після прострілу й у падінні головою скинув м'яч під удар Агуеро, а Серхіо спокійно відправив його в порожні ворота. Такий старт матчу став холодним душем для Ньюкасла, й "сороки" ще довго не могли прийти до тями.

Натомість "містяни" не пішли добивати суперника відразу, а задовольнилися улюбленим контролем м'яча. Дійшло до того, що на 14-й хвилині перевага у володіння стала тотальною – 77 % проти 23 % на користь манкуніанців. Але поступово Ньюкасл набрався сміливості. Першою ластівкою став вихід Переса на ударну позицію, але іспанець не влучив у площину воріт.

До середини першої половини гри "сорокам" вдалося вирівняти гру, а за ударами в напрямку воріт навіть вийти вперед. Щоправда, реальної небезпеки для Едерсона вони не несли. А от Сіті міг подвоїти перевагу під завісу тайму: Давід Сілва після відскоку пробив із близької відстані, але м'яч із воріт зумів винести оборонець господарів Лежен.

Друга половина гри розпочалася в схожому стилі. Ньюкасл намагався хоч щось створити попереду, а "містяни" не надто поспішали йти вперед. Упродовж тривалого часу на полі не відбувалося нічого цікавого. Лише на 59-й хвилині Давід Сілва вирвався на ударну позицію, але з його пострілом впорався Дубравка.

Тут же де Брюйне "завівся", грубо зіграв проти Рітчі й мав побачити перед собою другу жовту картку, але арбітр не наважився вилучити зірку Ман Сіті. Ньюкасл, однак, відповів по-іншому. На 66-й хвилині Хейден головою скинув м'яч у штрафний майданчик, де найкраще зорієнтувався Рондон – Саломон уник офсайду й з льоту відправив м'яч під поперечину – 1:1!

Після гола Ньюкасл прогнозовано притиснувся до власних воріт, а Ман Сіті почав бомбардувати "сорок" атакувальними випадами. Однак, господарі встояли та ще й отримали шанс на 3 очки. Даніло біля власних воріт відпасував на Фернандінью, а ветеран завозився з м'ячем, втратив його та збив Лонгстаффа – пенальті. Одинадцятиметровий взявся бити Мет Рітчі й сильним ударом пробив Едерсона – 2:1!

Попри фінальний штурм, Манчестер Сіті так і не вдалося зрівняти рахунок. Таким чином, Манчестер Сіті не зумів скоротити відставання від Ліверпуля, а завтра "червоні" можуть збільшити відрив до 7 очок. Ньюкасл набрав 24 очки та зумів відірватися від зони вильоту вже на 5 балів.