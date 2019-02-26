Бенітес розповів, чому обрав Ньюкасл

Головний тренер Ньюкасла Рафаель Бенітес пояснив, чому очолив саме цю команду.

"Коли я прийшов, перше, що я хотів, щоб команда була конкурентоспроможною. Інші, які були вищі в таблиці, вже мали своїх тренерів. Потім з'явилась ця можливість, історична англійська команда переживала не найкращі часи.

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На жаль, коли я очолив Ньюкасл, було багато травмованих, і також було дуже мало часу. Ми не могли тримати команду на плаву. Але ми зі штабом ризикнули і спробували підняти команду з Чемпіоншипу, а потім кинули собі виклик пробитись у топ-8 АПЛ. Така була ідея", – сказав Бенітес AS.

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