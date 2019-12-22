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Нюбель покине Шальке влітку – Баварія є головним претендентом на голкіпера

18:06 89 Читать на русском
Нюбель покине Шальке влітку – Баварія є головним претендентом на голкіпера
Алєксандер Нюбель / Bild

Голкіпер Шальке Алєксандер Нюбель змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Голкіпер Шальке Алєксандер Нюбель оголосив про бажання покинути Шальке на правах вільного агента у літнє трансферне вікно, повідомляє офіційний сайт гельзенкірхенців.

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"Я переконаний, що Алекс віддасть усе для Шальке до кінця сезону. З літа 2020 року ми продовжимо свій шлях без нього", – повідомив спортивний директор клубу Йохен Шнайдер.

До слова, головним претендентом на голкіпера є мюнхенська Баварія. Додамо, що Нюбель провів 17 матчів у складі Шальке в поточному сезоні, пропустивши 20 голів.

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Німеччина Алєксандер Нюбель Алєксандер Нюбель Баварія Баварія Шальке Шальке Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини
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