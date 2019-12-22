Нюбель покине Шальке влітку – Баварія є головним претендентом на голкіпера

Англія — 19:22 729
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Тоттенхем – Челсі: екс-зірка Шахтаря шокує Моурінью у матчі АПЛ за зону ЛЧ – лише 2-й дубль за всю кар'єру в турнірі
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Тоттенхем – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ – дербі імені Моурінью за зону ЛЧАнглія — 18:22 1042
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Гент врятувався від поразки з Брюгге в битві українців – Соболь віддав гольовий пас на екс-форварда ЗоріБельгія — 17:32 2494
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Аталанта – Мілан: стартові склади на матч Серії А – Маліновський знову розпочинає в основіІталія — 12:46 1227
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