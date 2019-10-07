Баварія планує замінити Нойєра воротарем Шальке, – Bild

Мюнхенська Баварія має намір підсилити воротарську позицію і шукає наступника для Мануеля Нойєра.

Інтерес мюнхенського гранда прикутий до голкіпера Шальке Алєксандера Нюбеля, інформує Bild. 23-річний футболіст не має наміру продовжувати контракт за ґельзенкірхенцями, який завершується влітку 2020-го.

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Нюбель є вихованцем Падерборна, кольори якого він захищав з 2014-го по 2015-й рік, після чого перебрався в Шальке, де у перші три роки виступав за другу команду, а з 2018-го року грає за основу.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Нюбель взяв участь в 7 матчах німецької Бундесліги, в яких пропустив 7 голів. Команда з Ґельзенкірхена посідає шосте місце в турнірній таблиці.

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