Нємчанінов перебуває на перегляді в Десні на зборах у Туреччині

Екс-захисник Олімпіка Дмитро Нємчанінов може стати футболістом Десни.

Десна переглядає колишнього захисника Олімпіка Дмитра Нємчанінова, повідомляє FootBoom.

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Футболіст приєднався до чернігівського клубу на зборах у Туреччині і, за інформацією джерела, близький до підписання контракту з "сіверянами".

Нємчанінов з 2016 року виступав у складі донецького Олімпіка, також півроку погравши за російські Крилья Совєтов.

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