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Нємчанінов та Білоног покинули Олімпік – захисник Клименчук поповнив команду

20:57 100 Читать на русском
Нємчанінов та Білоног покинули Олімпік – захисник Клименчук поповнив команду
Дмитро Нємчанінов / ФК Олімпік

Захисник Дмитро Нємчанінов та нападник Дмитро Білоног більше не є гравцями Олімпіка

Термін оренди захисника Дмитра Нємчанінова завершився, і сторони вирішили не продовжувати угоду, повідомляє офіційний сайт Олімпіка. Таким чином, гравець повертається у Крилья Совєтов.

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Також завершився термін оренди форварда Дмитра Білонога, і футболіст повертається в Зірку, яка є аутсайдером у Першій лізі.

Натомість, "олімпійці" оголосили про перехід захисника Єгора Клименчука, який виступав за Авангард Краматорськ.

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