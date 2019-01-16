Нємчанінов та Білоног покинули Олімпік – захисник Клименчук поповнив команду

Захисник Дмитро Нємчанінов та нападник Дмитро Білоног більше не є гравцями Олімпіка

Термін оренди захисника Дмитра Нємчанінова завершився, і сторони вирішили не продовжувати угоду, повідомляє офіційний сайт Олімпіка. Таким чином, гравець повертається у Крилья Совєтов.

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Також завершився термін оренди форварда Дмитра Білонога, і футболіст повертається в Зірку, яка є аутсайдером у Першій лізі.

Натомість, "олімпійці" оголосили про перехід захисника Єгора Клименчука, який виступав за Авангард Краматорськ.

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