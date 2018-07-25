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Нуху, якого чутки пов'язували з Динамо, перейшов у Хоффенхайм

17:26 385 Читать на русском
Нуху, якого чутки пов'язували з Динамо, перейшов у Хоффенхайм
Касім Нуху (зліва) / TSGH

Захисник Янг Бойз Касім Нуху продовжить кар'єру в німецькій Бундеслізі.

Касім Нуху перешов із Янг Бойз у Хоффенхайм, підписавши з новим клубом контракт на 5 років, повідомляє офіційний сайт "селян". За інформацією Transfermarkt, сума трансферу 22-річного захисника склала 8 мільйонів євро.

За Хоффенхайм він виступатиме під 15 номером. Нуху став 5 новачком зінсхаймців протягом цього літа – здобувши бронзу Бундесліги, клуб готується до участі у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Нагельсманн не покине Хоффенхайм

Сезон-2017/18 Касім Нуху провів у Янг Бойз, з яким став чемпіоном Швейцарії. На рахунку центрбека 32 матчі та 2 голи в чемпіонаті. У минулорічній кваліфікації Ліги чемпіонів ганець разом з Янг Бойз вибив з турніру Динамо, чим нібито привернув увагу до себе від київського клубу. Взимку виникали чутки щодо переходу Нуху в Динамо, однак продовження вони не мали.

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