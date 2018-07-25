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Нуху, которого слухи связывали с Динамо, перешел в Хоффенхайм

17:26 75 Читати українською
Нуху, которого слухи связывали с Динамо, перешел в Хоффенхайм
Касим Нуху (слева) / TSGH

Защитник Янг Бойз Касим Нуху продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Касим Нуху перешов из Янг Бойз в Хоффенхайм, подписав с новым клубом контракт на 5 лет, сообщает официальный сайт "крестьян". По информации Transfermarkt, сумма трансфера 22-летнего защитника составила 8 миллионов евро.

За Хоффенхайм он будет выступать под 15 номером. Нуху стал 5 новичком зинсхаймцев в течение этого лета – завоевав бронзу Бундеслиги, клуб готовится к участию в групповом этапе Лиги чемпионов.

Нагельсманн не покинет Хоффенхайм

Сезон-2017/18 Касим Нуху провел в Янг Бойз, с которым стал чемпионом Швейцарии. На счету центрбэка 32 матча и 2 гола в чемпионате. В прошлогодней квалификации Лиги чемпионов ганец вместе с Янг Бойз выбил из турнира Динамо, чем якобы привлек внимание к себе от киевского клуба. Зимой возникали слухи о переходе Нуху в Динамо, однако продолжения они не имели.

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