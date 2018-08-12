НСК Олімпійський виповнилось 95 років – Динамо привітало арену цікавим відео

Головному стадіону України – НСК Олімпійський – виповнилось 95 років. З цієї нагоди Динамо, яке зараз проводить на арені свої домашні поєдинки, випустило спеціальний відеоролик.

Динамо привітало НСК Олімпійський, якому сьогодні виповнюється 95 років. З цієї нагоди київський клуб випустив спеціальне відео на честь стадіону, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

НСК Олімпійський увійшов у список елітних стадіонів Європи

12 серпня 1923 року на стадіоні були проведені змагання першої Олімпіади Київщини. Київське Динамо вперше зіграло на Олімпійському матч чемпіонату СРСР 9 вересня 1945 року проти одноклубників із Тбілісі.

17 жовтня 1961 року 67 тисяч глядачів, що зібралися на арені, стали свідками здобуття Динамо першого золота в чемпіонаті Радянського Союзу.

11 листопада 2011 року НСК Олімпійський прийняв перший матч після реконструкції до Євро-2012 – у товариському матчі зіграли Україна та Німеччина. Вже у 2012 році арена прийняла кілька матчів Євро-2012, в тому числі фінал турніру.

26 травня 2018 року вперше в історії України на НСК Олімпійський був зіграний фінал Ліги чемпіонів, у якому Реал здолав Ліверпуль.

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