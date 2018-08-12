НСК Олимпийский исполнилось 95 лет – Динамо поздравило арену интересным видео

Главному стадиону Украины – НСК Олимпийский – исполнилось 95 лет. По этому случаю Динамо, которое сейчас проводит на арене свои домашние поединки, выпустило специальный видеоролик.

Динамо поздравило НСК Олимпийский, которому сегодня исполняется 95 лет. По этому случаю киевский клуб выпустил специальное видео в честь стадиона, сообщает официальный сайт киевского клуба.

НСК Олимпийский вошел в список элитных стадионов Европы

12 августа 1923 года на стадионе были проведены соревнования первой Олимпиады Киевщины. Киевское Динамо впервые сыграло на Олимпийском матч чемпионата СССР 9 сентября 1945 года против одноклубников из Тбилиси.

17 октября 1961 года 67 тысяч зрителей, собравшихся на арене, стали свидетелями завоевания Динамо первого золота в чемпионате Советского Союза.

11 ноября 2011 года НСК Олимпийский принял первый матч после реконструкции к Евро-2012 – в товарищеском матче сыграли Украина и Германия. Уже в 2012 году арена приняла несколько матчей Евро-2012, в том числе финал турнира.

26 мая 2018 года впервые в истории Украины на НСК Олимпийский был сыгран финал Лиги чемпионов, в котором Реал победил Ливерпуль.

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