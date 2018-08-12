НСК Олимпийский исполнилось 95 лет – Динамо поздравило арену интересным видео

12 августа 1923 года на стадионе были проведены соревнования первой Олимпиады Киевщины. Киевское Динамо впервые сыграло на Олимпийском матч чемпионата СССР 9 сентября 1945 года против одноклубников из Тбилиси.
17 октября 1961 года 67 тысяч зрителей, собравшихся на арене, стали свидетелями завоевания Динамо первого золота в чемпионате Советского Союза.
11 ноября 2011 года НСК Олимпийский принял первый матч после реконструкции к Евро-2012 – в товарищеском матче сыграли Украина и Германия. Уже в 2012 году арена приняла несколько матчей Евро-2012, в том числе финал турнира.
26 мая 2018 года впервые в истории Украины на НСК Олимпийский был сыгран финал Лиги чемпионов, в котором Реал победил Ливерпуль.