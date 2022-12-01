У матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022 у квартеті Е в основі збірної Німеччини проти Коста-Рики вийшов Мануель Нойєр. Для капітана Бундестім цей поєдинок став 19-м на чемпіонатах світу, повідомляє OptaFranz.

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Таким чином, він побив рекорд Мундіалів за кількістю матчів серед воротарів, випередивши Зепа Майера (Німеччина) та Клаудіо Таффарела (Бразилія), які зіграли по 18 поєдинків.

Нагадаємо, 36-річний Нойєр вперше вдягнув футболку національної команди у черні 2009 року у товариському матчі проти ОАЄ (7:2). Загалом, матч проти Коста-Рики став для кіпера Баварії 117-м у складі збірної Німеччини.

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