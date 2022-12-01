"Я зі свого боку можу підтвердити, що тренуватиму збірну Німеччини щонайменше до кінця Євро-2024.

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Я з нетерпінням чекаю на турнір. Я такий тренер, який з позитивом дивиться вперед. Ось чому подібні думки (асоціації з Йоахімом Льовом, – прим.) мене зовсім не цікавлять", – цитує Фліка GFFN.

Нагадаємо, Льов на ЧС-2018 вилетів з Німеччиною на груповому етапі, однак залишився на посаді до Євро-2020. Флік очолив Німеччину у 2021 році, змінивши на тренерському містку саме Льова, помічником якого був з 2006 по 2014 роки.

До слова, аби потрапити в 1/8 фіналу Мундіалю у Катарі Німеччині в останньому матчі свого квартету необхідно здолати Коста-Ріку. Після 2-х турів у Бундестім 1 очко і остання сходинку групи Е.

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