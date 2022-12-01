В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в квартете Е в основе сборной Германии против Коста-Рики вышел Мануэль Нойер. Для капитана Бундестим этот поединок стал 19-м на чемпионатах мира, сообщает OptaFranz.

Флик определился с будущим в сборной Германии – на решение не повлияют даже результаты на ЧМ-2022

Таким образом он побил рекорд Мундиалей по количеству матчей среди вратарей, опередив Зепа Майера (Германия) и Клаудио Таффарела (Бразилия), сыгравших по 18 поединков.

Напомним, 36-летний Нойер впервые надел футболку национальной команды в июне 2009 года в товарищеском матче против ОАЕ (7:2). В общем, матч против Коста-Рики стал для кипера Баварии 117-м в составе сборной Германии.

Марокко впервые за 36 лет пробилось в плей-офф ЧС – Зиеш и Ко триумфально вышли в 1/8, дожав Канаду