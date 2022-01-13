Головна сенсація першого туру КАН – нічия між Алжиром і Сьєрра-Леоне. Чинні чемпіони Африки не зуміли переграти скромну команду, яка 25 років не виходила на Кубок Африки.

Марез і Ко створили достатньо моментів, але стіною стояв голкіпер суперників. Мохамед Камара здійснив 7 сейвів, зокрема потягнув два удари Мареза. Однак дивують не стільки сейви, скільки стиль гри воротаря.

Камара виходив далеко з воріт (всі 5 виходів завершилися успіхом) і грав на перехопленнях за межами штрафного майданчика. Його вже прозвали у мережі "новим Нойєром".

Мохамед відстояв на нуль. Він став MVP матчу, а згодом був визнаний найкращим гравцем першого туру. Під час інтерв'ю Камара не зумів стримати емоцій і розплакався перед камерами.