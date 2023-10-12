"Головне, щоб команда перемагала. Я не думаю про голи, тільки про перемогу. Але подивимося, буду намагатися забивати.

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Національна збірна? Це має бути рішення тренера. Я знаю, що система одна, структура одна – це передається як з національної збірної, так і з молодіжної, все однаково. Я тільки працюю для того, щоб потрапити в національну збірну, але це буде рішення тренера", – цитує Бражка Суспільне.

Нагадаємо, 21-річний півзахисник Динамо став капітаном оновленої молодіжної збірної України. В команді Мірчі Луческу Бражко чудово замінив Сергія Сидорчука. У нинішньому сезоні Володимир провів за киян 7 матчів, у який забив 3 голи.

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