"Главное, чтобы команда побеждала. Я не думаю о голах, только о победе. Но посмотрим, постараюсь забивать.

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Национальная сборная? Это должно быть решение тренера. Я знаю, что система одна, структура одна – это передается как из национальной сборной, так и молодежной, все одинаково. Я только работаю для того, чтобы попасть в национальную сборную, но это будет решение тренера", – цитирует Бражко Суспільне.

Напомним, 21-летний полузащитник Динамо стал капитаном обновленной молодежной сборной Украины. В команде Мирчи Луческу Бражко отлично заменил Сергея Сидорчука. В нынешнем сезоне Владимир провел за киевлян 7 матчей, в который забил 3 гола.

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