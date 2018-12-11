Новий директор Мілана Газідіс має цікавий пункт у контракті, за порушення якого платитиме 100 євро штрафу

Новий виконавчий директор Мілана Іван Газідіс платитиме 100 євро штрафу за кожне згадування Арсеналу у робочий час.

Видання Sport Mediaset опублікувало цікавий пункт, прописаний у контракті нового виконавчого директора Мілана Івана Газідіса.

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Функціонер платитиме у скарбницю клубу 100 євро щоразу, як згадуватиме лондонський Арсенал у робочий час.

Нагадаємо, Газідіс протягом 9 років працював на аналогічній посаді саме на Емірейтс.

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