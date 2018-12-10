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Мілан офіційно спростував ймовірність переходу Ібрагімовіча в січні

10:08 391 Читать на русском
Мілан офіційно спростував ймовірність переходу Ібрагімовіча в січні
Златан Ібрагімовіч / фото із соцмереж

Спортивний директор Мілана Леонардо підтвердив, що нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович не повернеться в італійський клуб.

"Ібрагімовіч не повернеться в Мілан. Він дав слово Гелаксі, що продовжить контракт. Ми думали про його повернення, і він теж думав про це, але стримав своє слово і залишиться в MLS.

Ігуаїн не в захваті від можливого повернення Ібрагімовіча в Мілан

З самого початку він говорив нам, що якщо в Гелаксі задовольнять його умови, він залишиться там. Вони зроблять це, тому він залишається з ними", – цитує Леонардо Sky Sport Italia.

Ібрагімович вже грав за Мілан з 2010-го по 2012-й роки, провів 85 матчів і забив 56 голів. Раніше з'явилася інформація, що сім'я 37-річного нападника щаслива в Лос-Анджелесі і не хоче знову переїжджати до Європи.

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