Оболонь отримала пропозицію продати свого форварда Ігоря Краснопіра, повідомляє "ТаТоТаке".

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За нападника збірної України U-21 неназваний клуб УПЛ готовий викласти 500 тисяч євро. Зазначається, що це команда "не з елітного прошарку".

"Пивовари", однак, не хочуть зараз відпускати свого лідера і готові повернутися до обговорення трансферу лише після завершення сезону 2023/24.

Нагадаємо, Краснопір розпочав професіональну кар'єру саме в Оболоні влітку 2022 року і допоміг команді вийти в УПЛ. У поточному сезоні він у 17 поєдинках у всіх турнірах забив 3 м'ячі і віддав 1 асист. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2025 року. У складі молодіжної збірної Ігор провів 6 матчів і оформив один гол. Тransfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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