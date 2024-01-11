Оболонь получила предложение продать своего форварда Игоря Краснопира, сообщает "ТаТоТаке".

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За нападающего сборной Украины U-21 неназванный клуб УПЛ готов выложить 500 тысяч евро. Отмечается, что это команда "не из элитной прослойки".

"Пивовары", однако, не хотят сейчас отпускать своего лидера и готовы вернуться к обсуждению трансфера лишь после завершения сезона 2023/24.

Напомним, Краснопир начал профессиональную карьеру именно в Оболони летом 2022 года и помог команде выйти в УПЛ. В текущем сезоне он в 17 поединках во всех турнирах забил 3 мяча и отдал 1 ассист. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2025 года. В составе молодежной сборной Игорь провел 6 матчей и оформил один гол. Тransfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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