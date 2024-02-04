Агресивна трансферна кампанія ЛНЗ вже увійшла в історію клубу. Та, схоже, керівництво команди не планує зупинятися на досягнутому.

ЛНЗ продовжує шукати підсилення, переглядаючи потенційних новачків на зборах у Туреччині. Серед можливих підписань – ще два легіонери.

Зоря готується підписати захисника олімпійської збірної Нігерії – легіонер хотів працевлаштуватись у Туреччині

За інформацією Sport.ua, поповнити команду Олега Дулуба можуть два півзахисники – лівий вінгер Беде Осуджі з Копера та правий вінгер Дамір Марат з Аксу.

28-річний нігерієць Осуджі у поточному сезоні провів за словенців 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 м'ячів і віддав 1 асист. Його контракт з Копером чинний до 30 червня 2024 року, а Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

23-річний казах оформив 2 голи у 23 поєдинках за Аксу. Transfermarkt править за нього 150 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше ЛНЗ поповнився камерунським нападником Молло Бессалою, ізраїльським півзахисником Арадом Барою, бразильським форвардом Італо Магнатою, косовським півзахисником Мухарремом Яшарі та його співвітчизником Хайдіном Саліху.

"Le Chef" у тіні Зідана: підкорив Бремен, запалював з Аїлтоном і Клозе, проміняв футбол на музику та вино