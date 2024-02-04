Агрессивная трансферная кампания ЛНЗ уже вошла в историю клуба. Но, похоже, руководство команды не планирует останавливаться на достигнутом.

ЛНЗ продолжает искать усиление, просматривая потенциальных новичков на сборах в Турции. Среди возможных подписаний – еще два легионера.

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По информации Sport.ua, пополнить команду Олега Дулуба могут два полузащитника – левый вингер Копера Беде Осуджи и правый вингер Аксу Дамир Марат.

28-летний нигериец Осуджи в текущем сезоне провел за словенцев 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 1 ассист. Его контракт с Копером действует до 30 июня 2024 года, а Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

23-летний казах оформил 2 гола в 23 поединках за Аксу. Transfermarkt правит за него 150 тысяч евро.

Напомним, ранее ЛНЗ пополнился камерунским нападающим Молло Бессалой, израильским полузащитником Арадом Барой, бразильским форвардом Итало Магнатой, косовским полузащитником Мухарремом Яшари и его соотечественником Хайдином Салиху.

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