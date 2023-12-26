Вінгер Шахтаря Егіналдо дуже розсудливо підійшов до витрачання грошей, які заробив за перші місяці перебування в Україні.

19-річний бразилець придбав будинок у своєму рідному місті Монсан. На кадрах в Instagram Егіналдо показав зворушливі кадри, як веде маму в нове помешкання.

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"Я зміг виконати свою обіцянку – подарувати новий дім моїй королеві. Я просто маю подякувати Богу за все, що він зробив і робить у моєму житті.

Якщо одного дня я зможу виграти половину битв, які виграла ти, моя королево, то стану найдосконалішою людиною у цьому світі.

Шануй батька свого та матір свою, щоб довгими були дні твої на землі, яку Господь, твій Бог, дає тобі", – написав Егіналдо в Instagram, додавши фото перших миттєвостей своїх рідних у новому будинку.

Нагадаємо, 19-річний лівий вінгер приєднався до Шахтаря влітку 2023-го за 3,5 млн євро. У футболці "гірників" бразилець зіграв 9 матчів, забив 1 гол (у ворота Порту в Лізі чемпіонів).

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