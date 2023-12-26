Вингер Шахтера Эгиналдо очень здраво подошел к трате денег, которые заработал за первые месяцы пребывания в Украине.

19-летний бразилец приобрел дом в своем родном городе Монсан. На кадрах в Instagram Эгиналдо показал трогательные кадры, как ведет маму в новое жилье.

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"Я смог выполнить свое обещание – подарить новый дом моей королеве. Я просто должен поблагодарить Бога за все, что он сделал и делает в моей жизни.

Если однажды я смогу выиграть половину битв, которые выиграла ты, моя королева, то стану самым совершенным человеком в этом мире.

Уважай отца твоего и мать свою, чтобы долгими были дни твои на земле, которую Господь, твой Бог, дает тебе", – написал Эгиналдо в Instagram, добавив фото первых мгновений своих родных в новом доме.

Напомним, 19-летний левый вингер присоединился к Шахтеру летом 2023-го за 3,5 млн евро. В футболке "горняков" бразилец сыграл 9 матчей, забил 1 гол (в ворота Порту в Лиге чемпионов).

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