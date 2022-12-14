Юний бразилець незабаром підпише контракт з Реалом, а вже припускається серйозних іміджевих помилок.

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Ендрік дивився вчорашній півфінал ЧС Аргентина – Хорватія і не втримався від компліментів на адресу Ліонеля Мессі. "Мессі – це щось неймовірне, що він зробив?", – написав 16-річний форвард Палмейраса у Twitter. Потім юнак згадав, що він з Бразилії і буде виступати в Реалі. Ендрік швидко видалив публікацію, але "скріни не горять".

Нагадаємо, Реал гарантовано заплатить за зірочку Палмейраса 35 млн євро, ще 25 млн передбачені у вигляді бонусів. Нападник повноцінно приєднається до мадридців лише влітку 2024-го, коли досягне повноліття.

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