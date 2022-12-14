Юный бразилец вскоре подпишет контракт с Реалом, а уже допускает серьезные имиджевые ошибки.

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Эндрик смотрел вчерашний полуфинал ЧМ Аргентина – Хорватия и не удержался от комплиментов в адрес Лионеля Месси. "Месси – это что-то невероятное, что он сделал?", – написал 16-летний форвард Палмейраса в Twitter. Затем юноша вспомнил, что он из Бразилии и будет выступать в Реале. Эндрик быстро удалил публикацию, но "скрины не горят".

Напомним, Реал гарантированно заплатит за звездочку Палмейраса 35 млн евро, еще 25 млн предусмотрены в виде бонусов. Нападающий полноценно присоединится к мадридцам только летом 2024 года, когда достигнет совершеннолетия.

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