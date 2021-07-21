Олександрійці нестримно працюють на трансферному ринку. Черговим новачком став Боурама Фомба.

22-річний малійський захисник відтепер виступатиме за "містян", інформує офіційний сайт клубу. Фомба підписав з Олександрією контракт на 2 роки.

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Боурама розпочинав професіональну кар'єру на батьківщині, але у січні 2019-го перебрався в грузинський Руставі, де за півроку не зіграв жодного матчу. Опісля малієць виступав у румунській Лізі 1 за Кіндію Тарговіште, Чеалулу П'ятру Неаму та Політехніку.

До слова, Олександрія розпочне новий сезон 25 липня гостьовим матчем проти Зорі, стартовий свисток пролунає о 19:30.

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