"Коли я був в Рівері, мене часто порівнювали з Хуаном Кінтеро, який теж із Колумбії. Граю я на позиції правого вінгера. Коли я тільки приїхав в Україну, це був приємний досвід. Мої одноклубники зустріли мене дуже добре, і з більшістю я дуже добре спілкуюся, як із Ромою Лебедем.

Карпати Галич підписали екс-гравця Рівер Плейт та ще одного колумбійця

Я виступав за молодіжну команду Рівер Плейт, коли мною зацікавився Олег Смалійчук. Він зробив запит про мене у клуб. Так і познайомилися. Про Карпати він сказав, що клуб зазнав невдачі, тому припинив своє існування. Потім він сказав, що ситуація поліпшується, є можливість повернутися в інший клуб, який був раніше", – цитує футболіста FanDay.

Додамо, що 19-річний півзахисник протягом чотирьох місяців перебуває у розташуванні галицьких Карпат. Однак про підписання Дувана Балсейро стало відомо лише минулого тижня.