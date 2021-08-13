Друголіговий клуб підсилився півзахисниками з Колумбії, які вже приєдналися до команди.

19-річний півзахисник Дуван Балсейро підписав контракт з Карпатами Галич. Раніше колумбієць перебував у системі аргентинського Рівер Плейт. Окрім нього, склад команди поповнив ще й 20-річний хавбек Жилмар Болівар, повідомляє Tribuna.

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Умови контрактів не розголошуються. Обидва колумбійці вже розпочали тренування з новою командою.

Нагадаємо, Карпати Галич посідають друге місце в Групі А. У трьох турах підопічні Любомира Вовчука набрали 7 очок. В наступному матчі суперником команди з Івано-Франківської області стануть Карпати Львів – поєдинок Кубка України відбудеться 18 серпня.

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