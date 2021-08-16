"Когда я был в Ривере, меня часто сравнивали с Хуаном Кинтеро, который тоже из Колумбии. Играю я на позиции правого вингера. Когда я только приехал в Украину, это был приятный опыт. Мои одноклубники встретили меня очень хорошо, и с большинством я очень хорошо общаюсь, как с Ромой Лебедем.

Карпаты Галич подписали экс-игрока Ривер Плейт и еще одного колумбийца

Я выступал за молодежную команду Ривер Плейт, когда мной заинтересовался Олег Смалийчук. Он сделал запрос обо мне в клуб. Так и познакомились. О Карпатах он сказал, что клуб потерпел неудачу, потому прекратил свое существование. Затем он сказал, что ситуация улучшается, есть возможность вернуться в другой клуб, который был раньше", – цитирует футболиста FanDay.

Добавим, что 19-летний полузащитник в течение четырех месяцев находится в расположении галицких Карпат. Однако о подписании Дувана Балсейро стало известно только на прошлой неделе.