Новачок Динамо Каргбо: Щасливий підписати контракт з таким клубом

Бельгійський форвард Ібрагім Каргбо прокоментував свій перехід у київське Динамо.

"Щасливий підписати контракт з київським Динамо", – написав Каргбо в інстаграмі.

Динамо підписало бельгійського форварда

Зазначимо, що 19-річний нападник дістався "біло-синім" безкоштовно. Його угода зі столичним клубом розрахована на 3,5 роки.

Попереднім його клубом був бельгійський Льєрс, за який Каргбо, виступаючи на правах оренди, зіграв 10 матчів і забив 2 голи у третій за силою лізі Бельгії.

До слова, Каргбо регулярно отримує виклики у збірну Бельгії U-19, за яку встиг відіграти сім матчів і відзначитися одним голом.

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