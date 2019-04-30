Нова основна форма Інтера з родзинкою з'явилася у мережі

Міланський Інтер незабаром офіційно представить новий комплект ігрової форми на сезон 2019/20.

Світлини оновленого варіанту домашнього екіпірування "нерадзуррі" опублікував Fox Sports.

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Футболка Інтера виконана в традиційних для міланців чорно-синіх вертикальних барвах. Щоправда, є одна особливість. Логотип титульного спонсора – Pirelli – буде зображений на діагональних лініях. Шорти та гетри в новому комплекті будуть повністю чорними.

Відзначимо, що виробником екіпірування для міланського Інтера є американська компанія Nike.