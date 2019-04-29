У мережі з'явився комплект основної форми Челсі, який закрутив інтригу навколо трансферу Азара

Витік у мережу світлин домашнього варіанту ігрової форми Челсі вселив фанатам "синіх" надію на те, що лідер команди Еден Азар залишиться в Лондоні.

Фотографії нової форми "пенсіонерів" з'явилися на сайті Footy Headlines.

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Традиційно домашній комплект Челсі виконано в синіх тонах. Також синіми будуть шорти та гетри (з білими елементами). Проте, головною інтригою рекламного проспекту є участь у фотосесії лідера "синіх" Едена Азара. Бельгійцем активно цікавиться мадридський Реал і зробить його головною ціллю на літнє трансферне вікно.

Та оскільки Азар рекламуватиме екіпірування Челсі на сезон 2019/20, то вболівальники лондонців припускають, що він прийняв рішення залишитися на Стемфорд Брідж.