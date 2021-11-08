Норвіч обирає серед трьох кандидатів на посаду головного тренера
8 листопада 23:23 - Читать на русском
Боси Норвіча визначаються, хто рятуватиме команду від вильоту з АПЛ.
Безробітний Френк Лемпард, наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль, а також екс-тренер Астон Вілли Дін Сміт є претендентами на крісло керманича Норвіча, повідомляє Sky Sports.
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Серед цих кандидатів Telegraph називає легенду Челсі найімовірнішим кандидатом. Найменше шансів побачити біля керма "канарок" Хазенхюттля, який комфортно почувається у Саутгемптоні.
Нагадаємо, після 11-ти турів АПЛ Норвіч лише з 5-ма очками залишається на дні турнірної таблиці.
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