Боси Норвіча визначаються, хто рятуватиме команду від вильоту з АПЛ.

Безробітний Френк Лемпард, наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль, а також екс-тренер Астон Вілли Дін Сміт є претендентами на крісло керманича Норвіча, повідомляє Sky Sports.

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Серед цих кандидатів Telegraph називає легенду Челсі найімовірнішим кандидатом. Найменше шансів побачити біля керма "канарок" Хазенхюттля, який комфортно почувається у Саутгемптоні.

Нагадаємо, після 11-ти турів АПЛ Норвіч лише з 5-ма очками залишається на дні турнірної таблиці.

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