Норвич выбирает среди трех кандидатов на должность главного тренера
8 ноября 23:26 - Читати українською
Боссы Норвича определяются, кто будет спасать команду от вылета из АПЛ.
Безработный Фрэнк Лэмпард, наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль, а также экс-тренер Астон Виллы Дин Смит являются претендентами на кресло тренера Норвича, сообщает Sky Sports.
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Среди этих кандидатов Telegraph называет легенду Челси самым вероятным кандидатом. Наименьшие шансы увидеть у руля "канареек" Хазенхюттля, который комфортно чувствует себя в Саутгемптоне.
Напомним, после 11 туров АПЛ Норвич только с 5 очками остается на дне турнирной таблицы.
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