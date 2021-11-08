Боссы Норвича определяются, кто будет спасать команду от вылета из АПЛ.

Безработный Фрэнк Лэмпард, наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль, а также экс-тренер Астон Виллы Дин Смит являются претендентами на кресло тренера Норвича, сообщает Sky Sports.

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Среди этих кандидатов Telegraph называет легенду Челси самым вероятным кандидатом. Наименьшие шансы увидеть у руля "канареек" Хазенхюттля, который комфортно чувствует себя в Саутгемптоне.

Напомним, после 11 туров АПЛ Норвич только с 5 очками остается на дне турнирной таблицы.

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