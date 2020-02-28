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Ліверпуль може не стати чемпіоном Англії через фантастичний збіг обставин, – The Telegraph

17:44 867 Читать на русском
Ліверпуль може не стати чемпіоном Англії через фантастичний збіг обставин, – The Telegraph
Юрген Клопп / Reuters

Чемпіонство Ліверпуля в сезоні 2019/20 опинилось під питанням – на заваді цьому можуть стати неспортивні причини.

Ліверпуль може залишитись без чемпіонства АПЛ 2019/20 через епідемію коронавірусу, стверджує The Telegraph.

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За інформацією видання, уряд Великобританії стурбований проблемою поширення коронавірусу, та може прийняти рішення про зупинення всіх спортивних заходів у країні. У такому випадку результати поточного розіграшу АПЛ будуть анульовані. Таким чином, три останні команди не понизяться у класі, а клуб, що посяде перше місце, не отримає чемпіонських медалей.

Зазначимо, що Ліверпуль з великим відривом лідирує в чемпіонаті АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 22 очки та жодного разу не поступившись. Нагадаємо, мерсисайдці востаннє ставали чемпіоном Англії в далекому 1990 році.

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Теги
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