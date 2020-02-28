Норвич в родных стенах одержал сенсационную победу над Лестером

Премьерный матч 28-го тура АПЛ между Норвичем и Лестером закончился неожиданным поражением "лис".

Норвич – последняя команда чемпионата – в текущем туре мог приблизиться к своим конкурентам по борьбе за выживание на расстояние трёх очок, но для этого нужно было побеждать Лестер. "Лисы" были несколько ослаблены травмой Варди, но им также нужны зачётные баллы. Битва за "серебро", вероятно, проиграна, но и место в ЛЧ команде Брендана Роджерса ещё никто не гарантировал.

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Первый тайм прошел при полном преимуществе Лестера, который мог открыть счёт на 25-й, 37-й и 39-й минутах после выстрелов Прата и Ихеаначо – Денису не повезло попасть в правую штангу, а удары Келечи или летели рядом с каркасом, или их тащил Крул. Явных моментов у "канареек" до перерыва не возникало, но им удалось сохранить нули на табло.

На старте второго тайма Ихеаначо удалось прошить Крула, однако его гол отменили из-за офсайда. "Лисы" продолжили обстрел ворот Норвича, создав несколько опасных эпизодов у чужих ворот, но хозяева также огрызались. В частности, на 61-й минуте с угла штрафной под перекладину стрелял Дуда – Шмейхель парировал. На 70-й же "канарейки" не простили расточительства Лестера, неожиданно открыв счёт благодаря мощному удару Льюиса с левого края штрафной в дальний нижний угол. 1:0!

Брендан Роджерс бросил в бой Тилеманса и Олбарйтона, однако одолеть сопротивление соперника за 20 минут основного времени и пять добавленного гостям так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Норвича, который набрал 21 зачётный балл и остался на последней позиции в турнирной таблице – до спасения в АПЛ "канарейкам" сейчас не хватает четырёх пунктов. Лестер, имея 50 очков в активе, держится на третьем месте.

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